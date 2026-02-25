»¥ËÚ¡¦ËÌ·Ù»¡½ð¤Ï2026Ç¯2·î24Æü¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÀÐ¼í»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê54¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï2025Ç¯11·î12Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶èÆâ¤òÁö¹ÔÃæ¤ÎÃÏ²¼Å´ÆîËÌÀþ¤Î¼ÖÎ¾Æâ¤Ç¡¢20Âå½÷À­¤ÎÁ°¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î12Æü¸á¸å1»þ40Ê¬¤´¤í¤ËÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷À­¤«¤éÀ­ÈÈºá¥À¥¤¥ä¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÈÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷À­¤ËÌÌ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£