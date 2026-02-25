4月より生産再開アルファ・ロメオは、V6エンジン搭載の『ジュリア・クアドリフォリオ』と『ステルビオ・クアドリフォリオ』の販売期間を2027年まで延長した。英国では今年3月、中止していた2車種の受注を再開する。【画像】ドライバーを虜にするV6スポーツセダン【アルファ・ロメオ・ジュリア・クアドリフォリオを詳しく見る】全35枚ジュリアとステルヴィオは昨年、電気駆動の後継モデルに道を譲る予定だったが、予想を下回るEV