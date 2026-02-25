記者会見するウクライナのゼレンスキー大統領＝24日、キーウ（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ロシアによるウクライナ侵攻から4年となった24日、ウクライナのゼレンスキー大統領は首都キーウで記者会見し、和平交渉を仲介する米国が早期妥結を求めていることについて「ウクライナも早期の終戦を支持している」と表明した。その上で、最大の障害となっている東部領土の扱いで妥協することとは「無関係だ」と強調。領土や主権を巡