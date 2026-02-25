トランプ米政権は２４日、米連邦最高裁判所から違法判決を受けた「相互関税」の代替措置となる１０％の追加関税を発動した。トランプ大統領は税率を１５％に引き上げる考えも示していて、先行きは見通せていない。日本の企業は、今後の対応や支払った関税が還付されるかの確認など、情報収集を急いでいる。（遠藤雅、中山知香）戸惑う企業トランプ氏は２０日の記者会見で税率を１０％と説明したが、２１日には自身のＳＮＳで税