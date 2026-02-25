【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円26銭円安ドル高の1ドル＝155円85〜95銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1769〜79ドル、183円49〜59銭。高市早苗首相が日銀の植田和男総裁に追加利上げへの懸念を伝えたとの一部報道を受け、日銀による早期利上げ観測が後退。円売りドル買いが強まった。