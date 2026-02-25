¾¾ËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¿ä¾©¤ÎÂÎ´´¶¯²½ºö¡ÄÄã³ØÇ¯¤ËºÇÅ¬¤Ê¡Ö°òÃî¥É¥ê¥ë¡×¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤ÎÅê¼ê¤Ï¤É¤ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÂÎ¤Ë¶¯¤¤Éé²Ù¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ç¯Âå¤À¤±¤Ë¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë»ØÆ³¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÊÆ¹ñ¼°Ìîµå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÖBe an Elite¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾¾ËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¤ÏÂÎ´´¶¯²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥É¥ê¥ë¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ä°ÂÄê¤·¤¿À©µåÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂÎ´´¤ÎÎÏ