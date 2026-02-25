¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢µåÃÄÆÈ¼«¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊBravesVision¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£APÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î140»î¹ç°Ê¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ·Ñ¤ÎÀ©ºî¡¢ÈÎÇä¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÇÛ¿®¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òµåÃÄ¤¬¼«¤éÅý³ç¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏµåÃÄ¤ÈÄ¾ÀÜ·ÀÌó¤¹¤ë·Á¤Ç»ëÄ°¤Ç¤­¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡ÊÃÏ¸µ»ëÄ°À©¸Â¡Ë¤ÏÈ¯À¸