ÆüËÜ¤ÎApp Store¤Ç1½µ´Ö¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿iPhone¥²¡¼¥à¿ô¤Î½¸·×¤ò´ð¤ËºîÀ®¤·¤¿¡ÖApp Store iPhone ½µ´Ö¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×¢¨¡£ºÇ¿·Ä´ºº¡Ê2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌµÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤Ë¡ØHUNTER¡ßHUNTER NEN¡ßSURVIVOR¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡¢¡ÖÍ­ÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤Ë¤Ï¡ØMinecraft¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Á°½µ¤ËÂ³¤­¼ó°Ì¤ò¥­¡¼¥×¤·¤¿¡£¡Ú¥é¥ó¥­¥ó¥°É½¡ÛApp Store ÌµÎÁ iPhone ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥ÈTOP10¢¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØHUNTER¡ßHUNT