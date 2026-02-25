°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ²ÐºÒÊóÃÎµ¡¹©¶È²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö½»ÂðÍÑ²ÐºÒ·ÙÊó´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ç¡¢½»ÂðÍÑ²ÐºÒ·ÙÊó´ï¡Ê½»·Ù´ï¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤äÆü¾ï¤ÎÅÀ¸¡¡¦¸ò´¹¹ÔÆ°¤¬½½Ê¬¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½»ÂðÍÑ²ÐºÒ·ÙÊó´ï¤Ï½»Âð²ÐºÒ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊËÉºÒÀßÈ÷¤À¤¬¡¢ÀßÃÖµÁÌ³¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀßÃÖ¸å¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤Ë¤ÏÂç¤­¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Ä´ººÂÐ¾Ý¤Ï¡¢2006Ç¯¡Á2014Ç¯¤Î8Ç¯´Ö¤Ë·ú¤Æ¤é