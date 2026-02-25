Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£µ±ß£¸£°Á¬Âæ¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç°ì»þ£±£µ£¶±ß£²£¸Á¬¡áÅìµþ°ÙÂØ ³¤³°»Ô¾ì¤Ç¥É¥ë¹â±ß°Â¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢°ì»þ£±£µ£¶±ß£²£¸Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¹âÃÍ¤«¤é¤ÎÄ´À°¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢£±£µ£µ±ß£¸£°Á¬Âæ¤ÇÅìµþÄ«¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µ¤Î¹â»Ô¼óÁê¤È¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î²ñÃÌ¤Ç¼óÁê¤¬Íø¾å¤²¤ËÆñ¿§¤È¤ÎÊóÆ»¤¬±ßÇä¤ê¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£ USDJPY155.85