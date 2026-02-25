2·î12Æü¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï5Ëü8000±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¡£ÆüËÜ³ô¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞGOGO¤ÎÀÄ¿®¹æ¡©°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Ï²«¿§¿®¹æ¡©¤½¤ó¤Ê»þ¤ÏÇä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡©¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·ÊÆ¹ñ³ô¤Ï²«¿§¿®¹æ¡©º£¤Ï³ä¹â¡©¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«³ô¡£¡Ø¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡Ù°æ½Ð¿¿¸ã¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡È°ú¤­Â³¤­²«¿§¿®¹æ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡É¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«³ô¤Ï´üÂÔÀè¹Ô¤Ç¡È³ä¹â´¶¡É¤â¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê