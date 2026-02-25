25ÆüÌ¤ÌÀ¡¢´ä¼ê¸©±è´ßËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸©Æâ¤Ç¤â¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¿ÌÅÙ1¤ÎÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È25Æü¸áÁ°3»þ16Ê¬¤´¤í¡¢´ä¼ê¸©±è´ßËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï50¥­¥í¤ÇÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï4.5¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç´ä¼ê¸©²Ö´¬»Ô¤äËÌ¾å»Ô¤Ê¤É¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ÎÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤ÏÍ³ÍøËÜÁñ»Ô¡¢²£¼ê»Ô¡¢ÂçÀç»Ô¡¢ÀçËÌ»Ô¡¢Èþ¶¿Ä®¤Ç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·