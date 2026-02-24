フレグランスブランド「ヴァシリーサ（VASILISA）」が、ヘア＆ボディミスト「シアースウィートミスト」（全3種、各100mL 1760円）を9月5日に発売する。また先行で、3月3日から順次全国のロフト（一部店舗を除く）及びロフトネットストア、全国のプラザ（一部店舗を除く）、公式オンラインストアで、4月18日から全国のバラエティショップなどで販売する。【画像をもっと見る】新商品は、“肌からふわり”と香りが立ち上がる、軽