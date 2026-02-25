ÅìµÞ¥Ð¥¹¤Ï¡¢¡Ö¹Â¤Î¸ý±Ø¡Á¿·²£ÉÍ±ØÄ¾¹Ô¥Ð¥¹¡×¤Î±¿¹Ô¤ò3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¡£ÍýÍ³¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëÍøÍÑ¼Ô¿ô¸º¾¯°Ê¹ß¡¢¾õ¶·¤Î²þÁ±¤¬¸«¹þ¤á¤ºº£¸å¤ÎÏ©Àþ°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤Ê¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢Ê¿Æü¤Ë¤Ï¿·²£ÉÍ±Ø¹Ô¤­¤ò22ËÜ¡¢¹Â¤Î¸ý±Ø¹Ô¤­¤ò21ËÜ±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹Â¤Î¸ý±Ø¡Á¿·²£ÉÍ±Ø´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó30Ê¬¡£Âç¿Í±¿ÄÂ¤Ï¸½¶â500±ß¡¢IC¥«¡¼¥É450±ß¡£