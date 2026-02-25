【北京五輪から続く強化の課題】前回の北京五輪は金１、銀３、銅１の計５個のメダルを獲得し、４位以下の入賞（８位まで）は８だった日本のスピードスケート。今回のミラノ・コルティナ五輪も前回と同じ数を目標に掲げていたが、結果は銅３個のほか、入賞は４と、目標を大きく下回る結果に終わった。実力と結果でチームを牽引した郄木美帆photo by Asami Enomoto/JMPAただ、北京五輪の５個のメダルも、そのうち４個は