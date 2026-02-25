朝起きてすぐ、食後、寝る前など、毎日の歯磨きのタイミングは人それぞれ。その一方で、「“いつ”磨くか」まで意識している人は、意外と少ないかもしれません。実は、歯磨きは回数だけでなく、タイミングによっても口内環境が大きく変わるといわれています。そこで今回は、“効果的な歯磨きのタイミング”について、歯科医師の視点をもとに紐解いていきます。※画像はイメージです○みんなはいつ歯を磨いている?マイナビニュース