高市政権の圧勝で株高に沸く日本経済。しかし、漫然と過ごすと資産が目減りする恐れも。着実に資産を守り、賢く増やす方法をお伝えします。積極財政を大々的にアピールしながら、実際には大盤振る舞いまではしない―高市政権は絶妙な綱渡りをしようとしている。【前回の記事を読む】高市政権で円安加速・財政悪化は本当か…経済評論家が示した「意外な展望」高市総理が胸に秘める「消費減税」への思いしかし、これはそう簡単なこと