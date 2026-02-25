自民圧勝で終わった衆議院選を受け、長年の懸案課題でありながら、遅々として進まない皇位の安定継承と皇族数の確保に関する議論が再開する。衆院で定数の4分の3を占める与党は、選挙で公約に掲げた旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案を「第一優先」に議論が進めたい考えだが、皇族女子が結婚後も皇室に残れるかが大きな焦点だ。皇族女子が結婚後も皇族身分を保持し、父親が天皇である男系女子の女性天皇の余地を残すこと