¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡½¡½¡£ÉÂµ¤¤Ï¤É¤¦¡ÖÈ¯ÌÀ¡×¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡© À¸¤­¤Å¤é¤µ¤ÏÏ¢º¿¤¹¤ë¡© ¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬°å³Ø¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¡© Ì¿¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ä¡ÄÉÂµ¤¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÀ¤³¦¤Î¸«Êý¡×¡£ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡Ø¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÀ¤³¦¡¢¿ÈÂÎ¤È¿´¡¢Àµ¾ï¤È°Û¾ï¤Î¤¢¤¤¤À¤«¤é¤â¤Î¤´¤È¤ÎËÜ¼Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊËÜµ­»ö¤Ï¡¢ÈþÇÏÃ£ºÈ¡Ø¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡½¡½ÉÂµ¤¤È·ò¹¯¤Î¤¢¤¤¤À¡Ù¤Î°ìÉô¤ò