一般的に身長の高い女性よりも低い女性のほうが「男子ウケする」と思われがちですが、高身長女子「ならでは」の良さもあるようです。早めにその魅力に気づけば、競争率が低い段階で素敵な高身長女子にアプローチをかけられるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性158名に聞いたアンケートを参考に「ほかの男子が気づく前に狙え！高身長女子の魅力とは」をご紹介します。【１】スタイルがいいので、連れ歩くと優越