¡ØÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡Ù¤¬´Ú¹ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¡Ö¥»¥¤¥³¡ª¡×¡ÖÀ»»Ò¡ª¡×--¡£ÆüËÜ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¤¬¤Þ¤¸¤Ã¤¿¥³¡¼¥ë¤¬¡¢³«±éÁ°¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£2026Ç¯2·î22Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£Ìó8000¿Í¤Î´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤¤¥Õ¥ê¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63ºÐ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÇØ·Ê¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï²ÖÈª¤ÈÂçÍýÀÐ¤Î»ÙÃì¤¬¤¢¤ê¡¢»ÙÃì¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ö¤¬¤Ä¤¿¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤é¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ªÉ±