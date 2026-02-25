あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……水瓶座ふたりの間に、言葉にしなくても伝わるような優しさが流れる日。そばにいるだけで、深い安心感を覚えられるでしょう。だからこそ、自分の気持ちは遠慮なく表に出して。嬉しさも愛しさも、全身で伝えることで絆が一段と深まります。★第2位……天秤座「今日やる」と決