2021Ç¯¤«¤é24Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ØÅìÂç²¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÅìÂç°å³ØÉô¤ÎÀä·Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢25Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¡¢°å»Õ¹ñ²È»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿²ÏÌî¤æ¤«¤ê¡Ê25¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê²ÏÌî¤¬4·î13Æü¤Ë¼«¿È¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡¢¼«¸Ê´ÉÍý½Ñ¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤¿½é¤ÎÃøºî¡ØÅìÂç°å³ØÉôÂ´¡¦²ÏÌî¤æ¤«¤ê¤Î¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½¡×ÊÙ¶¯Ë¡°Õ»ÖÎÏ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤³Ø½¬¼«Áö²½¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤­¤ç¤¦25Æü¤«¤é¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤ÎÆó¼¡»î¸³¡¢Á°´üÆüÄø¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢