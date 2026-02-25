¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¥¯¥ê¥¹¡¦¥»¡¼¥ë¡Ê36¡Ë¤È1Ç¯2700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó42.1²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤·¡¢2028Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë3000Ëü¥É¥ë¤ÎµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕÂÓ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¤ËFA¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï24Ç¯¥·¡¼¥º¥óÁ°¡¢¥Ü¡¼¥ó¡¦¥°¥ê¥Ã¥½¥à¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥»¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÊä¶¯¤ÏÂçÀ®¸ù¡£24Ç¯¤Ë¤Ï18¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.