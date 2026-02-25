【モデルプレス＝2026/02/25】6月26日に公開される劇場版「アンパンマン」最新作『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』に、EXITのりんたろー。と兼近大樹がゲスト声優として出演することが決定した。【写真】34歳イケメン芸人「本物？」肉体美際立つ上裸ショット◆EXIT、アニメ映画声優に初挑戦1988年10月からTVアニメがスタートし、翌年の1989年3月には劇場版が初公開。昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本