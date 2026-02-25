Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÌÀÁ±¹â¹»¤«¤éÌ¾¤Å¤±¤¿¡¢¾®ÏÇÀ±¡ÖMeizen¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÌÀÁ±¹â¹»¤Ç24Æü¡¢¾®ÏÇÀ±¡ÖMeizen¡×¤ÎÌ¿Ì¾¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÏÇÀ±¡ÖMeizen¡×¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ôºß½»¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Å·Ê¸²È¡¢ÅÏÊÕÏÂÏº¤µ¤ó¤¬1993Ç¯¤ËÈ¯¸«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Âç¤­¤µ¤ÏÄ¾·Â¡¢¿äÄê3.3¥­¥í¤Û¤É¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌÀÁ±¹â¹»¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤±§Ãè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ÖÃÏµåÏÇÀ±Éô¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÂ´¶ÈÀ¸