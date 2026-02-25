6·î26Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥Ñ¥ó¥¿¥ó¤ÈÌóÂ«¤ÎÀ±¡Ù¤ËEXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤íー¡£¤È·ó¶áÂç¼ù¤¬¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§ÅÚ²°ÂÀË±¡¢¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥Ñ¥ó¥¿¥ó¤ÈÌóÂ«¤ÎÀ±¡Ù¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¡× 1988Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Íâ1989Ç¯3·î¤Ë·à¾ìÈÇ¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡£¾¼ÏÂ