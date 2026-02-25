危なげない試合運びだった。2月24日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、セガサミーフェニックスの竹内元太（最高位戦）が登板。効果的な2回のアガリでロースコアの接戦を制した。【映像】混戦から頭一つ抜け出した竹内元太の価値ある満貫当試合は起家からEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、竹内の並びで開局。東1局、竹内は1人テンパイ流局で300