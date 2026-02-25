1994年（平6）から日本サッカー協会強化委員になった。中国、四国、九州などで普及活動をやっていたこともあったが、いきなり副委員長に就任した。この年は日本代表監督にブラジル人のロベルト・ファルカンが就任したが、広島アジア大会の準々決勝で韓国に2―3で逆転負けして1年で退任することになった。「外国人ではコミュニケーションに問題がある」との意見が出て、後任は日本人監督でいくことになり、12月に加茂周さんが監督