ÇÐÍ¥¡¦µÜËÜçýÍ³¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¿å¥É¥é25¡Ø¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼1¡§00¡Á¿¼1¡§30¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬25Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬¡ÄÊèÁ°¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÊÒ»³Ë¨Èþ¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾ËÜºÚÊæ¡ÊµÜËÜ¡Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¼çÉØ¡£Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤ëÉ×¡¦¾Ê¸ã¡ÊÃöÄÍ·òÂÀ¡Ë¤È¤Ï·ëº§2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢É×ÉØ±ßËþ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Æ±Î½¤«¤é¤Î¤¢¤ë°ì¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ç