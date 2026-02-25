Æ±¤¸Î¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢¤Ï¤ë¡õ¤µ¤ï¡£Á°²ó¤ÎÎ¹¤«¤é¥¬¥é¥ê¤È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤ï¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤ë¤¬¡¢1ÆüÌÜ¤ÎÍ¼¿©»þ¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÍ¶¤¤¡¢Ìë¤Î³¤¤Ç2¿Í¤­¤ê¤Ë¡£¤µ¤ï¤¬ÊÌ¤ÎÃË»Ò¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤í¤¤¤«¤é¥­¥å¥ó¤È¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤Ï¤ë¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡Ë¥­¥å¥ó¤¬Â­¤ê¤Ê¤¤¤Í¤¨¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤Ê¤¯¼«¿È¤ò¾Ê¤ß¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎJKËè½µ·îÍËÆü¤è¤ë9»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ