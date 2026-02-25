通信カラオケ・JOYSOUNDは、教育番組の新曲「いきてやる」のリリースを記念して、タマのサイン入りインスタント写真などが当たる「教育番組×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、3月31日まで開催している。「教育番組×JOYSOUND コラボキャンペーン」教育番組は、クリエイター・ももにくす氏が手掛ける、SNSで話題の架空の「存在しない教育番組」をモチーフにしたオリジナルコンテンツ。ゆるい雰囲気で、社会への不適合や人生への疲