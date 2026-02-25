琉球アスリートベースボールアカデミー・知念大河さんが提案する「風船割り」打撃において、ボールに最も力が伝わるインパクトの位置を把握することは子どもたちとって容易ではない。バッティングの基礎をいかに楽しく、感覚的に習得させるか。巨人の育成ドラフト5位ルーキー・知念大成外野手の兄で、故郷の沖縄で「琉球アスリートベースボールアカデミー」を運営する大河さんは、遊び心を取り入れたユニークな練習を推奨してい