ÆüÍË·à¾ì¤¬»°´§¡ªÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤â¥³¥¢»ëÄ°Î¨¡Ê13¡Á49ºÐÃË½÷¤Î»ëÄ°Î¨¡Ë¤â£Ô£Ö£å£òÅÐÏ¿¿ô¤â£±°Ì¡£¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤¬Åß¥É¥é¥Þ¤Î¡í»°´§²¦¡í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Ô£Â£Ó¼Ò°÷¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¶ÉÆâ¤Ï¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂè£±ÏÃ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï478Ëü²ó¤ÈÆüÍË·à¾ì»Ë¾å£±°Ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÅ¹¡Ø¥Ï¥ä¥»ÍÎ²Û»ÒÅ¹¡Ù¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò£Ô£Â£ÓÄ¾±Ä¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÇä¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42¡Ë¤Ï¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù