【秦真司 監督探訪2026】#3 ロッテ【広島編】ドラ1コンビ平川蓮＆佐々木泰が打線を引っ張れば「台風の目」になりうる昨季、最下位に沈んだロッテ。「勝てないんだから練習するしかありません」と言ったサブロー新監督（49）は、こう続けた。「最近は自主性が大事と言いますが、高校や大学を出たばっかりの若手には引き出しがない。全て自主性に任せるのはどうかと思います。質も大事だが量はもっと大事ですから」就任時、「昭