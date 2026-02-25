《これまでも雅子や愛子に温かいお気持ちを寄せていただいていることに、心から感謝しております。今後とも温かく見守っていただければ幸いに思います》愛子さまの将来に影響を与える高市政権「皇室典範改正案」66歳の誕生日を迎えた天皇陛下は…2月23日に66歳の誕生日を迎えた天皇陛下は、家族のことについて話された。平成から令和にかけて、雅子さま（62）をはじめとする女性皇族にさまざまな逆風が吹き、苦慮されてきただけ