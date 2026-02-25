【トランプ2.0 現地リポート】どちらも大規模な「児童性愛」事件なのに…トランプを追い詰めるエプスタイン疑惑と、風化するジャニーズ疑惑ジェフリー・エプスタインとの関係をめぐり、すでに称号を失っていた英国王の弟アンドリュー元王子が、英国警察に逮捕され波紋が広がった。事件の全容解明につながるのか？期待と疑問が交錯する。富裕な実業家エプスタインは、未成年者への性的暴行や人身取引の疑いで逮捕され、2019年