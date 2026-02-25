ºòÇ¯¡¢´ä°æÌÀ°¦¤¬A¡¦¥¤¥ó¤ËÀËÇÔ¤·¤¿ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö¥Û¥ó¥ÀLPGA¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡×¡£¥Û¥¹¥Æ¥¹¥×¥í¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏËå¤ÎÀéÎç¤¬ºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±©Àî»á¥³¥é¥à¡Û¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤ªÆëÀ÷¤ß¡¢¶¯É÷¤Î¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤âº£¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¹çÀï¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÀéÎç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥¢¥¦¥§¡¼´¶¡×¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£3ÆüÌÜ¤ËºÇ½ªÁÈ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°1