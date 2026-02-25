nishikawa×大谷翔平選手キービジュアル（C）nishikawa ［エアー］ 大谷翔平選手が、西川株式会社（以下「nishikawa」）今年で睡眠コンディショニングサポート契約10年目を迎え、10周年メモリアルムービーを公開。「nishikawa×大谷翔平選手オリジナルアイテム」等が当たる『大きな夢を見よう！キャンペーン2026』を、2月25日〜3月31日の期間で開催する。【動画】大谷翔平×nishikawa［エアー］10周年メモリアルメ