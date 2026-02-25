野村六彦は日本リーグで初代得点王に輝いた2月10日に86歳の誕生日を迎えた野村六彦は、現在東京都オーバー（O）80とO-75の両リーグでプレーしている。年齢に応じて、東京都連盟からはゴールドや紫のパンツが贈呈されるそうだ。この年齢で公式サイズのピッチを走り回りプレーしていることが驚きでしかないが、自身は「現役時代は90分間だったわけだから、20分（ハーフ）ではまだ始まったばかりだよ」と零（こぼ）す。2年前に