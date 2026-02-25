◆オープン戦カブス―パドレス（２４日、米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）カブスの今永昇太投手が、本拠のパドレス戦でオープン戦初先発し、２回を投げて３安打無失点だった。初回に先頭打者に三塁内野安打を許し、１死から中前打で一、二塁とされた。宋成文との打席では重盗を許したが、空振り三振で２死とし、続くソラクを落ち着いて二ゴロに打ち取った。１点の援護をもらった後の２回は、２死からレイエスに中前安打