1989年から日本テレビ系列で放映されているバラエティー番組『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』の人気シリーズ『絶対に笑ってはいけない』（製作著作：日本テレビ／英題：YOU LAUGH YOU LOSE）が“世界展開”だ。同コンテンツのフォーマット販売を担当する吉本興業は、世界最大級のエンターテインメント企業であるバニジェイ・エンターテインメントとパートナーシップを結んだ。これにより、米国や英国、オーストラリア