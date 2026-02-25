ソトは強烈に大谷を意識しているようだ(C)Getty Imagesメッツの主砲フアン・ソトが新シーズンを前に、ナ・リーグMVP獲得に燃えている。移籍2シーズン目で掲げる目標実現に向け、昨季のMVPであるドジャースの大谷翔平に対する想いも語っている。【動画】ただ手を振っただけで大騒ぎ…大谷翔平の自主トレをチェックソトは昨年、43本塁打、38盗塁、リーグトップとなる四球数127、同3位のOPS.921などを記録し、MVP投票では3位に入