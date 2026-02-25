メールもマウスも、最初に生んだのはアップルでもIBMでもなかった。1973年に完成していた幻のコンピューターを、市場に出さず放置した企業がある。発明はできたのに、価値化できなかったのはなぜか？楽天グループ代表取締役会長兼社長・三木谷浩史氏をはじめ、Google元会長やZoomの創設者も絶賛する世界的ベストセラー『1兆ドル思考世界一流の成功をもたらす9原則』をもとに解説します。世界を変えたのに日の目を見なかった「幻