初めての一人暮らし、多くの学生が親と一緒に部屋を決めます。しかし、「親主導」で決めた部屋は入居後の満足度が下がる傾向にあるといいます。なぜ今、高校の家庭科で「部屋探し」を教える必要があるのでしょうか？ 今回は『ありのままの自分で、内定につながる脇役さんの就活攻略書』著者の藤井氏と、株式会社CHINTAIの若手社員・中村氏、ベテラン社員・杉山氏を迎え、新卒や高校生のお部屋探しとお部屋の広さについて議論しま