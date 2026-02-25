ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が２５日に放送され、総合司会の安住紳一郎アナウンサーが後輩女子アナに“嫉妬”する場面があった。番組冒頭で恒例の「脳シャキクイズ」では青の長方形が並んだ図形が２つ映し出され「この果物は？」と問われた。安住アナが「何々〜？目を細めたら見えるのかな」と言った途端、宇賀神メグアナ、佐々木舞音アナ、南後杏子アナは「分かりました！」。しかし安住ア