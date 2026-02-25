【パリ共同】欧州を中心とするウクライナ支援の有志国連合はロシアの侵攻から4年となる24日、オンライン首脳会合を開いた。フランスのマクロン大統領と英国のスターマー首相が共同議長を務め、終了後の共同議長声明でロシアに対し、建設的に協議に参加し、完全かつ無条件の停戦を受け入れるよう強く要求。有志国の結束を再確認した。会合には高市早苗首相やウクライナのゼレンスキー大統領、ドイツのメルツ首相ら30人以上が参