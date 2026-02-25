レディットのロゴ＝2024年3月（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英国の独立機関、情報コミッショナー事務局（ICO）は24日、子どもの個人情報を違法に使用したとして、インターネット掲示板を運営する米レディットに1447万ポンド（約30億円）の罰金の支払いを命じた。英メディアによると、子どものプライバシーに関するICOの罰金としては最高額。レディット側は異議を申し立てる方針という。ICOの発表によると、レディットは13