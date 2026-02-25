◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)24日に男子シングルス2回戦が行われ、日本勢は松島輝空選手が勝ち上がりました。松島選手(世界ランク7位)はアメリカのカナック・ジャー選手(同26位)と対戦。第1ゲームこそ失いますが、その後は3ゲーム連取し3-1(9-11/11-3/11-7/11-2)で3回戦へ進出しました。戸上隼輔選手選手(同19位)は世界ランク1位の強豪・中国の王楚欽選手と激突。国際大会過去6戦全敗の強敵