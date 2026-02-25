17日に56歳で亡くなったロックバンド、LUNA SEAのドラマー真矢さんの訃報から一夜明けた24日も、音楽界から追悼の声が相次いだ。X JAPANのYOSHIKIは自身のXで「SUGIZOからの連絡で訃報を知りました。正直、言葉がすぐには出てきませんでした。ただ、真矢の突然の訃報に深い悲しみを感じています」と伝え、「素晴らしいドラマーであり、ステージでの圧倒的な存在感と温かい人柄を、これからも忘れることはありません。日本のロック